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Общественное мнение
Общество / Региональные
27 августа 2020, 16:05

В «ЛНР» сообщили количество зараженных коронавирусом

В «ЛНР» медики зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 27 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 655», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – говорится в сообщении.

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