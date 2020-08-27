27 августа 2020, 16:05 В «ЛНР» сообщили количество зараженных коронавирусом В «ЛНР» медики зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные интернет-ресурсы. «Всего по состоянию на 09:00 27 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 655», – уверяют в «ЛНР». «Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...