27 августа 2020, 17:01 Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в Киеве встретился с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook. "Конструктивная встреча с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым о том, как политика безопасности и гуманитарная ситуация с обеих сторон линии разграничения влияет на украинцев и их будущее", - сообщает. Твитнуть Загрузка... Загрузка...