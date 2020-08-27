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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
27 августа 2020, 17:01

Биган и Резников обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в Киеве встретился с вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"Конструктивная встреча с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым о том, как политика безопасности и гуманитарная ситуация с обеих сторон линии разграничения влияет на украинцев и их будущее", - сообщает.

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