Закон № 466: коли ФОП подає декларацію при зміні системи оподаткування

27 августа 2020, 09:33

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (до змін було за результатами звітного кварталу).

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 177.5.1 Податковий кодекс України (далі - ПКУ), що настануть у звітному податковому році.

Нагадаємо, що зазначені зміни внесені до підпункту 177.5.2 ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та набрали чинності з 23.05.2020 року.