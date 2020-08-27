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Общественное мнение
Общество / Региональные
27 августа 2020, 14:02

У абитуриентов из ОРДЛО еще есть шанс поступить в украинские вузы

1733 человек обратились за консультацией в образовательные центры «Донбасс - Украина» и «Крым - Украина» на территории Луганской области в этом году, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Поступающие со временно оккупированных территорий и желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места в пределах квоты-2, должны были подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах не позднее 20 августа.

Однако, у них остается возможность для вступления на контракт до 23 октября с последующим переводом на бюджет за счет неиспользованных мест государственного заказа.

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