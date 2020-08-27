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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 августа 2020, 09:14

За минувшие сутки оккупанты 1 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки, 27 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

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