Разведка доложила о небоевых потерях оккупантов

28 августа 2020, 15:38

За время действия режима "тишины" подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе и дальше несут небоевые потери, в том числе 21 человек умер, еще 29 были ранены или травмированы.

Об этом сообщает разведка Объединенных сил.

"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, от 27 июля, враждебные подразделения потеряли 21 человека погибшими, а 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них - подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы ", - говорится в сообщении.

По данным разведки, морально-психологическое состояние в подразделениях боевиков крайне низкое. А к этому добавляется еще и существенная неукомплектованность личным составом. "Эту проблему оккупанты хотят решить, использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - сообщают в ОС.

По имеющейся информации, оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. В частности, незаконная "власть" обещает, что новобранцы будут "служить" только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ.

"Но оккупанты доверия у людей Донбасса не имеют и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения аж десять тысяч срочников под срывом", - отметили в ОС.