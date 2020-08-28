АМКУ разрешил Нафтогазу взять в управление шесть государственных ТЭЦ

28 августа 2020, 16:05

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу шести теплоэлектроцентралей от Фонда государственного имущества в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в информации АМКУ о решении от 27 августа 2020 года, сообщает Укринформ.

Отмечается, что АМКУ предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на приобретение контроля над ООО "Северодонецкая ТЭЦ" путем передачи компании имущественного комплекса ТЭЦ, который относится к сфере управления Фонда госимущества.

Что касается еще пяти предприятий - акционерных обществ "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ" - Нафтогаз может получить полномочия по управлению их корпоративными правами, которые принадлежат ФГИУ.