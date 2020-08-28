Инверторы для солнечных батарей

28 августа 2020, 13:35

Любая солнечная система включает в себя несколько функциональных элементов и среди них стоит выделить один из важнейших модулей под названием инвертор. Данный элемент представляет собой преобразователь, изменяющий низковольтный ток от аккумулятора в стандартный ток для бытовой сети. Выбрать и приобрести инвертор можно тут, где на выбор предоставляется огромный перечень оригинальных моделей.

Производители предлагают однофазные и трехфазные инверторы, трансформаторные и без трансформатора. Первые отличаются большим весом, но они простые в производстве, что и положительно влияет на образование цены. Инверторы, где нет трансформатора, созданы по относительно современной технологии и являются более эффективными. Они меньше по габаритам и исключен лишний шум от работы.

Как выбирать инверторы?

Выбор должен осуществляться по ряду факторов и характеристик:

1. КПД . Идеальный показатель составляет 90-95%. Если показатель у оборудования ниже данных значений, значит, 10% энергии будет расходоваться впустую.

2. Входное напряжение . Определяется в зависимости от мощности инвертора и может быть 12, 24 и 48 В.

3. Номинальная мощность . Показатель должен равняться сумме всех мощностей и нагрузок.

4. Защита . Большинство современных моделей защищаются от перегрузок, короткого замыкания или низкого заряда аккумулятора.

5. Охлаждение . Вентилятор должен работать бесшумно, гарантируя комфортные условия его эксплуатации.

Достойным решением к выбору являются инверторы от компании SolarEdge. Это надежный производитель огромного количества разнообразных моделей, отличающихся многочисленными параметрами и характеристиками.

Покупка и доставка

Магазин «220volt» реализует огромный ассортимент инверторов разных моделей и функционала. Удобный выбор организован путем установки критериев подбора, учитывая личные предпочтения и объем выработки солнечных батарей.

На все оборудование есть гарантия с возможностью вернуть товар на протяжении 14 дней. Оплата доступна наложенным платежом или на банковскую карту после осуществления заказа на официальном сайте. Помощь в выборе всегда предоставят профессиональные консультанты и менеджеры.

Функциональность и качество работы инвертора во многом зависит от качества установки. Этим должны заниматься профессионалы своего дела, имеющие большой опыт работы и знания в этом деле.