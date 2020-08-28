Инверторы для солнечных батарей

Любая солнечная система включает в себя несколько функциональных элементов и среди них стоит выделить один из важнейших модулей под названием инвертор. Данный элемент представляет собой преобразователь, изменяющий низковольтный ток от аккумулятора в стандартный ток для бытовой сети. Выбрать и приобрести инвертор можно тут, где на выбор предоставляется огромный перечень оригинальных моделей.
Производители предлагают однофазные и трехфазные инверторы, трансформаторные и без трансформатора. Первые отличаются большим весом, но они простые в производстве, что и положительно влияет на образование цены. Инверторы, где нет трансформатора, созданы по относительно современной технологии и являются более эффективными. Они меньше по габаритам и исключен лишний шум от работы.
Как выбирать инверторы?
Выбор должен осуществляться по ряду факторов и характеристик:
1. КПД. Идеальный показатель составляет 90-95%. Если показатель у оборудования ниже данных значений, значит, 10% энергии будет расходоваться впустую.
2. Входное напряжение. Определяется в зависимости от мощности инвертора и может быть 12, 24 и 48 В.
3. Номинальная мощность. Показатель должен равняться сумме всех мощностей и нагрузок.
4. Защита. Большинство современных моделей защищаются от перегрузок, короткого замыкания или низкого заряда аккумулятора.
5. Охлаждение. Вентилятор должен работать бесшумно, гарантируя комфортные условия его эксплуатации.
Достойным решением к выбору являются инверторы от компании SolarEdge. Это надежный производитель огромного количества разнообразных моделей, отличающихся многочисленными параметрами и характеристиками.
Покупка и доставка
Магазин «220volt» реализует огромный ассортимент инверторов разных моделей и функционала. Удобный выбор организован путем установки критериев подбора, учитывая личные предпочтения и объем выработки солнечных батарей.
На все оборудование есть гарантия с возможностью вернуть товар на протяжении 14 дней. Оплата доступна наложенным платежом или на банковскую карту после осуществления заказа на официальном сайте. Помощь в выборе всегда предоставят профессиональные консультанты и менеджеры.
Функциональность и качество работы инвертора во многом зависит от качества установки. Этим должны заниматься профессионалы своего дела, имеющие большой опыт работы и знания в этом деле.