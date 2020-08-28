Степанов: Отмена карантина приведет к катастрофе

28 августа 2020, 18:17

Отмена карантина могла бы повлечь катастрофические последствия, ведь больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 августа, сообщает Укринформ.

«Отмена карантина может привести к катастрофе. Если полностью отменить карантин, то у нас просто не будет где оказывать медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены», - отметил Степанов.

По его словам, в украинских больницах для больных с коронавирусом подготовлено 35 тысяч коек, которые распределены по регионам в разном количестве. На сегодняшний день заняты 6 544 из них, и количество госпитализированных ежедневно растет.

Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина, заявил министр.