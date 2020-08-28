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Общественное мнение
Власть / Региональные
28 августа 2020, 18:50

Александр Заика: Три недели работы в должности главы ВГА Лисичанска и планах на будущее

Три недели работы в должности и планы на ближайшее будущее: какие проекты уже реализуются, на какие есть четкая стратегия и каких позитивных изменений ждать жителям Лисичанска в ближайшее время

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