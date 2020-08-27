На Луганщині легалізовано працю понад 18 тис. громадян

28 августа 2020, 10:39

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – липні 2020 року легалізовано працю 18 тис. 178 громадян. По ним до бюджету додатково надійшло 10,9 млн грн єдиного внеску, 10,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), 800 тис. грн військового збору. В т.ч., у липні легалізовано працю 2 тис. 858 громадян, до бюджету додатково надійшло 1,7 млн грн єдиного внеску, 1,4 млн грн ПДФО та 100 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 774 громадянина, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 743,8 тис. грн єдиного внеску та 403,1 тис. грн єдиного податку.