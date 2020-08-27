28 августа 2020, 11:07 В Украине новый антирекорд – 2438 случаев COVID-19 за сутки По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего в Украине зафиксировано 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. Проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 866 пациента. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 3800 случаев; Волынская область - 5320 случаев; Днепропетровская область - 2162 случая; Донецкая область - 1318 случаев; Житомирская область - 3063 случая; Закарпатская область - 7302 случая; Запорожская область - 1487 случаев; Ивано-Франковская область - 8661 случай; Кировоградская область - 790 случаев; Киев - 12719 случаев; Киевская область - 5397 случаев; Львовская область - 13 978 случаев; Луганская область - 274 случая; Николаевская область - 1077 случаев; Одесская область - 6751 случай; Полтавская область - 705 случаев; Ривненская область - 8921 случай; Сумская область - 1361 случай; Тернопольская область - 5478 случаев; Харьковская область - 8444 случая; Херсонская область - 374 случая; Хмельницкая область - 2194 случая; Черновицкая область - 9855 случаев; Черкасская область - 1390 случаев; Черниговская область - 1676 случаев. Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине было зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974. Твитнуть Загрузка... Загрузка...