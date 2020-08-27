В Украине новый антирекорд – 2438 случаев COVID-19 за сутки

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. Проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 866 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3800 случаев;
Волынская область - 5320 случаев;
Днепропетровская область - 2162 случая;
Донецкая область - 1318 случаев;
Житомирская область - 3063 случая;
Закарпатская область - 7302 случая;
Запорожская область - 1487 случаев;
Ивано-Франковская область - 8661 случай;
Кировоградская область - 790 случаев;
Киев - 12719 случаев;
Киевская область - 5397 случаев;
Львовская область - 13 978 случаев;
Луганская область - 274 случая;
Николаевская область - 1077 случаев;
Одесская область - 6751 случай;
Полтавская область - 705 случаев;
Ривненская область - 8921 случай;
Сумская область - 1361 случай;
Тернопольская область - 5478 случаев;
Харьковская область - 8444 случая;
Херсонская область - 374 случая;
Хмельницкая область - 2194 случая;
Черновицкая область - 9855 случаев;
Черкасская область - 1390 случаев;
Черниговская область - 1676 случаев.
Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине было зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.