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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
28 августа 2020, 11:07

В Украине новый антирекорд – 2438 случаев COVID-19 за сутки

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. Проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 866 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3800 случаев;

Волынская область - 5320 случаев;

Днепропетровская область - 2162 случая;

Донецкая область - 1318 случаев;

Житомирская область - 3063 случая;

Закарпатская область - 7302 случая;

Запорожская область - 1487 случаев;

Ивано-Франковская область - 8661 случай;

Кировоградская область - 790 случаев;

Киев - 12719 случаев;

Киевская область - 5397 случаев;

Львовская область - 13 978 случаев;

Луганская область - 274 случая;

Николаевская область - 1077 случаев;

Одесская область - 6751 случай;

Полтавская область - 705 случаев;

Ривненская область - 8921 случай;

Сумская область - 1361 случай;

Тернопольская область - 5478 случаев;

Харьковская область - 8444 случая;

Херсонская область - 374 случая;

Хмельницкая область - 2194 случая;

Черновицкая область - 9855 случаев;

Черкасская область - 1390 случаев;

Черниговская область - 1676 случаев.

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине было зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.

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