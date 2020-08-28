В ОРЛО на гранате подорвался ребенок

28 августа 2020, 11:45

Медперсонал больницы в оккупированном Перевальске 14 августа сообщил, что вечером 7 августа к ним доставили 7-летнего мальчика с тяжелыми ранами правой ноги, вызванными взрывом гранаты. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 27 августа.

24 августа в оккупированном Кипучем (бывший Артемовск) супруги (мужчина и женщина в возрасте 70-79 лет представились дедушкой и бабушкой травмированного мальчика) рассказали, что вечером 7 августа, после того, как они услышали громкий взрыв, сосед позвал их к дому их дочери.

По их словам, двое их внуков играли во дворе дома с предметом, который они нашли в соседском доме. Они добавили, что младший ребенок был сам во дворе у дома матери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался. Другой сосед сказал, что видел раненого мальчика, который лежал на земле во дворе, а также заметил сильное кровотечение из раны на его правой ноге.

В тот же день в Кипучем наблюдатели видели следы крови посреди двора указанного дома.