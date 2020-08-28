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Общественное мнение
Криминал
28 августа 2020, 11:52

По факту нападения на автобус вблизи Люботина задержали 14 подозреваемых

В результате стрельбы 27 августа вблизи Люботина в Харьковской области пострадали четыре человека. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, все пострадавшие получили ушибы и огнестрельные ранения конечностей.

Предварительно установлено, что на автодороге Киев-Харьков несколько автомобилей догнали микроавтобус и остановили его, после чего нападавшие через разбитое окно начали стрелять из пистолета резиновыми пулями.

Правоохранители задержали 14 подозреваемых в причастности к нападению. По факту инцидента возбудили дела по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Автомобили, на которых двигались нападавшие, нашли на АЗС возле Краснограда.

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