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Общественное мнение
Экономика
28 августа 2020, 12:53

МАУ отменяет ряд рейсов: список

В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов. В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:

Киев - Запорожье (OZH) - Киев;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев;

Киев - Барселона (BCN) - Киев;

Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);

Киев - Женева (GVA) - Киев;

Киев - Дели (DEL) - Киев;

Киев - Берлин (TXL) - Киев;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).

Сократят частоты по следующим маршрутам:

Киев - Одесса (ODS) - Киев;

Киев - Париж (CDG) - Киев;

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;

Киев - Брюссель (BRU) - Киев;

Киев - Дубай (DXB) - Киев;

Киев - Стамбул (IST) - Киев;

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.

Решение по плану полетов на ближайшие две недели примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.

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