МАУ отменяет ряд рейсов: список

В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов. В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.
Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:
Киев - Запорожье (OZH) - Киев;
Киев - Мадрид (MAD) - Киев;
Киев - Барселона (BCN) - Киев;
Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);
Киев - Женева (GVA) - Киев;
Киев - Дели (DEL) - Киев;
Киев - Берлин (TXL) - Киев;
Киев - Кишинев (KIV) - Киев;
Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).
Сократят частоты по следующим маршрутам:
Киев - Одесса (ODS) - Киев;
Киев - Париж (CDG) - Киев;
Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;
Киев - Брюссель (BRU) - Киев;
Киев - Дубай (DXB) - Киев;
Киев - Стамбул (IST) - Киев;
Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.
Решение по плану полетов на ближайшие две недели примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.