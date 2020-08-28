28 августа 2020, 12:53 МАУ отменяет ряд рейсов: список В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов. В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ. С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы: Киев - Запорожье (OZH) - Киев; Киев - Мадрид (MAD) - Киев; Киев - Барселона (BCN) - Киев; Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов); Киев - Женева (GVA) - Киев; Киев - Дели (DEL) - Киев; Киев - Берлин (TXL) - Киев; Киев - Кишинев (KIV) - Киев; Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября). Сократят частоты по следующим маршрутам: Киев - Одесса (ODS) - Киев; Киев - Париж (CDG) - Киев; Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев; Киев - Брюссель (BRU) - Киев; Киев - Дубай (DXB) - Киев; Киев - Стамбул (IST) - Киев; Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев. Решение по плану полетов на ближайшие две недели примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти. Твитнуть Загрузка... Загрузка...