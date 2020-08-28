В Украине новый антирекорд по числу заразившихся

29 августа 2020, 14:37

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 29 августа.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки. Предыдущее рекордное значение было 28 августа, заболело 2438 человек.

Также впервые за долгое время выздоровело наибольшее количество пациентов с начала пандемии. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 10 июля, тогда выздоровело 1016 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 116 978 человек, из них 56 138 выздоровели, летальных исходов — 2492.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 3872 случая;

Волынская область — 5370 случаев;

Днепропетровская область — 2236 случаев;

Донецкая область — 1369 случаев;

Житомирская область — 3155 случаев;

Закарпатская область — 7385 случаев;

Запорожская область — 1520 случаев;

Ивано-Франковская область — 8873 случая;

Кировоградская область — 795 случаев;

Киев — 12984 случая;

Киевская область — 5489 случаев;

Львовская область — 14168 случаев;

Луганская область — 295 случаев;

Николаевская область — 1118 случаев;

Одесская область — 6921 случай;

Полтавская область — 738 случаев;

Ровенская область — 9019 случаев;

Сумская область — 1398 случаев;

Тернопольская область — 5705 случаев;

Харьковская область — 8691 случай;

Херсонская область — 386 случаев;

Хмельницкая область — 2297 случаев;

Черновицкая область — 9997 случаев;

Черкасская область — 1482 случая;

Черниговская область — 1745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.