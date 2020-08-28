Суд избрал меру пресечения 7 участникам нападения на автобус под Харьковом

31 августа 2020, 09:00

Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней еще семерых подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом со сторонниками движения народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Киви. Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

Напомним, подозреваемые лица 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения транспортному средству. В результате происшествия четверо мужчин попали в больницу.

Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.