С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе

31 августа 2020, 13:44

В соответствии с приказом Командующего операцией Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Кроме того, учитывая решение украинского правительства о продлении карантина, Командующим определен режим работы контрольных пунктов в условиях противоэпидемических мероприятий.

Так, для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка». С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.

При планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью.

На период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

Стоит также учесть, что лица (кроме лиц до 12 летнего возраста и работников официальных международных миссий, организаций аккредитованных в Украине) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться после прохождения температурного скрининга и одетыми средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.