В Киеве прогнозируют вспышку коронавируса после начала учебного года

31 августа 2020, 17:01

После начала учебного года ожидается вспышка заболевания коронавирусом. Об этом заявил Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина.

«Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации», - сказал Рубан.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.

«Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул» - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.