Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал юморист Филимонов

31 августа 2020, 17:08

Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал юморист Олег Филимонов, сообщает «Новое время».

Комментируя фигуру своего главного оппонента на грядущих местных выборах Геннадия Труханова, Филимонов заявил, что тот «достаточно ему нравится».

«Он красивый — такой, знаете, мачо. Он подтянутый, тай-бо занимается. A man [с англ. мужчина, — Ред.]. Мне не нравится то, что делает он и его окружение. Скажем так, что-то совсем уж не нравится, а на что-то можно… Одесситы немножко странно себя по отношению к Труханову ведут. Вот говорят: так он же построил парк! Я говорю: ребята, да, да, но он же не достал деньги из ячейки в банке, не пришел и на эти деньги не построил парк — он эти деньги взял у меня, моей внучки Миечки (которой 11 месяцев), у моего соседа Вовы, который через забор живет, и на эти деньги действительно построил парк», — сказал он.

В частности, Филимонов положительно отозвался о реформе децентрализации, которая, по его словам, дала возможность в полном объеме пользоваться городским бюджетом Одессы.

Конкурировать с Трухановым, по словам кандидата от Слуги народа, ему будет сложно.

«Вот он пробыл 10 лет [в городском совете] — что в городе изменилось? Куда движется город? Наш город стал городом выходного дня», — отметил он.

Олег Филимонов — украинский юморист, являлся участником команды КВН Одесские джентльмены и ведущим телепередачи Джентльмен-шоу.

Заведовал кафедрой романо-германской филологии в Одесском государственном университете имени Мечникова, имеет звание народного артиста Украины.