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Общественное мнение
Власть
31 августа 2020, 17:36

Школы смогут самостоятельно переносить каникулы с учетом эпидситуации

Украинским школам в связи с карантином рекомендуется самостоятельно принимать решения о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет, - сообщает "Левый берег".

По его словам, министерство рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - заявил Шкарлет.

Как сообщалось ранее, обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным. На сегодня такой карантинный режим установлен в 19 административных зонах. Также Шкарлет рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

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