На Луганщине будут судить двух депутатов Новоайдарского райсовета

31 августа 2020, 18:00

Двух депутатов Новоайдарской районного совета будут судить за завладение бюджетными средствами, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения создал и возглавил на территории Новоайдарского района преступную группировку, к деятельности которой привлек своего подчиненного и еще одного депутата райсовета.

В течение 2019 года они заключили договоры купли-продажи отопительного оборудования, составили заведомо неправдивые официальные документы и перечислили денежные средства без фактической поставки товара в коммунальное учреждение. В результате этого участники группировки завладели бюджетными средствами на общую сумму почти 170 тысяч гривен.