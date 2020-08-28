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Общественное мнение
Криминал / Региональные
31 августа 2020, 18:00

На Луганщине будут судить двух депутатов Новоайдарского райсовета

Двух депутатов Новоайдарской районного совета будут судить за завладение бюджетными средствами, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения создал и возглавил на территории Новоайдарского района преступную группировку, к деятельности которой привлек своего подчиненного и еще одного депутата райсовета.

В течение 2019 года они заключили договоры купли-продажи отопительного оборудования, составили заведомо неправдивые официальные документы и перечислили денежные средства без фактической поставки товара в коммунальное учреждение. В результате этого участники группировки завладели бюджетными средствами на общую сумму почти 170 тысяч гривен.

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