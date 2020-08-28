Выборы в Украине пройдут и в «красной» зоне, если не будет чрезвычайного положения

31 августа 2020, 09:45

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если не будет чрезвычайного положения, местные выборы состоятся по всей стране, в том числе в «красной» зоне.

Об этом он сказал в комментарии программе «Факты недели» на ICTV, передает Укринформ.

«Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в «красной» зоне», - сообщил заместитель главы Минздрава.

По его словам, уже наработаны все рекомендации.

«В качестве примера брали выборы в Польше, взяли их опыт», - добавил главный санитарный врач.

Как известно, 30 августа, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.