Бізнес Луганщини перерахував до держбюджету майже 650 млн грн ПДВ

31 августа 2020, 11:15

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-липні 2020 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 649 млн 192,5 тис. грн податку на додану вартість (далі – ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2019 року на 172 млн 610,3 тис. грн або на 136,2 відсотків.

Лише у липні 2020 року до державної скарбниці було спрямовано 99 млн 196,8 тис. грн ПДВ, що на 24 млн 555,1 тис. грн більше, ніж у липні 2019 року.

Станом на 1 серпня поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2317 платників ПДВ, серед яких 2062 юридичні особи та 255 фізичних осіб-підприємців.