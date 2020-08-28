В Киеве – 277 новых случаев COVID-19, 6 больных умерли

31 августа 2020, 11:27

В Киеве за минувшие сутки вирус обнаружили у 277 человек. Шестеро заболевших скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителей Киева.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.