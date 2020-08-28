31 августа 2020, 12:49 Президент України нагородив шахтарів Луганщини Президент України нагородив шахтарів Луганщини. Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського № 367/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня шахтаря». Серед нагороджених шахтарів – жителі Луганської області. За вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм орденом «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня відзначено працівників державного підприємства «Первомайськвугілля». Тож, нагороджено бригадира гірників очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Карбоніт» Василя Дусенка, гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Тошківська» Володимира Опрю, електрослюсаря підземного дільниці відокремленого підрозділу «Спеціалізоване управління» Сергія Пантелеймона, гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» Олександра Сичова. Твитнуть Загрузка... Загрузка...