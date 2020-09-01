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Общественное мнение
Общество
01 сентября 2020, 09:00

Словакия изменила порядок въезда для украинцев

Словакия с 1 сентября требует от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Подтверждение будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

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