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Общественное мнение
Общество
01 сентября 2020, 15:40

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко получил позитивный тест на COVID-19

Архиерей Православной церкви, митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Задля запобігання недорозумінням і кривотолкам, своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце - невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря знаходжусь до 15 вересня на карантині", - написал митрополит Александр.

По его словам, классических симптомов коронавирусной болезни у него нет.

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