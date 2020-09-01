В ОРДО третий день тушат пожар на мусорной свалке

01 сентября 2020, 16:00

На оккупированной территории Донецкой области третий день продолжает гореть полигон твердых бытовых отходов в Снежном. Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР".

"С 30 августа в Снежном, возле ул. Маковского, открытая территория, полигон твердых бытовых отходов общей площадью 4 га – пожар, очаговое горение 1 га мусора и 1 га сухой травы. В 17.29 30 августа пожар локализован", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на утро сегодня, 1 сентября, площадь горения составляет 60 м кв.