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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
01 сентября 2020, 16:37

В Украине планируют наказывать за выжигание травы и поджоги лесов: размеры штрафов

В Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3526.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 328 нардепов.

Документ призван усилить защиту лесов, способствовать предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере.

В законе прописано усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

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