В Украине планируют наказывать за выжигание травы и поджоги лесов: размеры штрафов

В Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3526.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За него проголосовали 328 нардепов.
Документ призван усилить защиту лесов, способствовать предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере.
В законе прописано усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.