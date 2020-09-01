В Украине планируют наказывать за выжигание травы и поджоги лесов: размеры штрафов

01 сентября 2020, 16:37

В Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3526.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 328 нардепов.

Документ призван усилить защиту лесов, способствовать предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере.

В законе прописано усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.