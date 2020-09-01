01 сентября 2020, 17:02 В Луганской области зафиксировали 13 новых случаев COVID-19 Тринадцать новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за последние сутки в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины. Новые случаи зафиксированы в Меловском районе - 8, Северодонецке - 1, Лисичанске - 2 и Попаснянском районе - 2. Среди заболевших 9 человек контактировали с выявленными ранее, 2 - больные пневмонией, 1 - больной бронхитом, 1 - прибывший с оккупированной территории. Один человек в возрасте 60 лет, жительница Попаснянского района, умерла. Причина смерти - коронавирусная пневмония. На стационарном лечении находятся 45 человек, лечатся амбулаторно - 90. Твитнуть Загрузка... Загрузка...