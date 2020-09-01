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Общественное мнение
Власть / Региональные
01 сентября 2020, 17:41

На Луганщине уволили главу ВГА Счастья

В Луганской области официально уволили главу военно-гражданской администрации Счастья Дмитрия Скворцова. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель ЛОГА Сергей Гайдай.

Так, Гайдай опубликовал письмо от министра обороны Андрея Тарана. Согласно документу, майор Дмитрий Скворцов, командированный в ВГА Счастья, отзывается в Министерство обороны с сохранением на военной службе.

Скворцов был назначен на должность руководителя ВГА Счастья 5 апреля 2019 года. Летом того же года он был задержан за получение от предпринимателя взятки в размере 12 тыс. грн. Однако уже в октябре Скворцов вернулся на должность главы ВГА.

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