ЦИК и Минздрав разрабатывают алгоритм выборов в условиях COVID-19

Центральная избирательная комиссия и Министерство здравоохранения разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях эпидемии коронавируса. Главное задание - обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - сказал министр.