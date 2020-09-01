01 сентября 2020, 09:44 ЦИК и Минздрав разрабатывают алгоритм выборов в условиях COVID-19 Центральная избирательная комиссия и Министерство здравоохранения разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях эпидемии коронавируса. Главное задание - обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. "Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - сказал министр. Твитнуть Загрузка... Загрузка...