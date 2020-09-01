В стенах украинского парламента прошло совещание председателей депутатских фракций и групп, во время которой народные избранники обсудили планы своей работы. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов
|
01 сентября 2020, 16:59
Народные депутаты обсудили, как будут работать
В стенах украинского парламента прошло совещание председателей депутатских фракций и групп, во время которой народные избранники обсудили планы своей работы. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов
|