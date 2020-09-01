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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
01 сентября 2020, 16:59

Народные депутаты обсудили, как будут работать

В стенах украинского парламента прошло совещание председателей депутатских фракций и групп, во время которой народные избранники обсудили планы своей работы. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов

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