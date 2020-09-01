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Общественное мнение
Экономика
01 сентября 2020, 12:13

В Украине проверят предприятия, которые сократили работников во время карантина

С 1 сентября 2020 года в Украине начнутся проверки работодателей с самым высокими риском применения незадекларированного труда. Это субъекты, у которых объем предоставленных услуг не соответствует фактической численности наемных работников, у которых произошло уменьшение количества наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после смягчения карантинных мероприятий, а также те, которые скрывают трудовые отношения, заменяя их другими видами гражданских или хозяйственных отношений

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Как отмечают в пресс-службе, действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47230 грн. к 141690 грн.

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