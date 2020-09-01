Рада упростила производство электрокаров в Украине

02 сентября 2020, 17:36

Верховная Рада Украины одобрила освобождение от уплаты НДС и ввозной пошлины с 2021 до 2028 года оборудования и комплектующих для собственного производства электротранспорта (легковые авто, электробусы, электрогрузовики и спецавто). Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы приняты в первом чтении.

Предлагаемая льгота не будет распространяться только на оборудование для производства троллейбусов, поскольку их выпуск уже налажен в Украине.

Законопроектом №3476 предлагается до 31 декабря 2033 года освободить от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.

Законопроект также предлагает продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей. В частности, продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставкам легковых электромобилей. Ныне она действует до конца 2022 года.

Покупателей электромобиля до 31 декабря 2030 года предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц. Однако эти льготы планируют ввести с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине есть потенциал для производства электротранспорта. В частности, имеются пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 000 легковых авто на трех заводах.

Однако в настоящее время государство стимулирует импорт электромобилей, а не их производство. В частности, с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.