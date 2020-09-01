С 1 октября монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться

02 сентября 2020, 17:49

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан, пишет Лига

Это означает, что с 1 октября монетами номиналом 25 копеек нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты после 1 октября можно будет сдавать в банки и обменивать на банкноты и другие монеты еще три года, отметил Шабан.

Кроме того, НБУ будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года. "Таких банкнот сейчас меньше 2% от общего количества, ими не очень активно пользуются и поэтому мы считаем, что украинцы не особенно почувствуют неудобства от этого решения", – сказал Шабан.

Также, он отметил, что регулятор будет активно выводить из обращения монету гривну желтого цвета, которую выпускали до 2018 года. "Они остаются платежным средством, но не будут возвращаться в обращение НБУ",– отметил Шабан.