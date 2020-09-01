В Лисичанске состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных освобождению города от фашистских захватчиков и по случаю 310-летия со дня основания города. Как все проходило - смотрите в специальном репортаже нашей команды
|
02 сентября 2020, 20:32
В Лисичанске состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных освобождению города от фашистских захватчиков
В Лисичанске состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных освобождению города от фашистских захватчиков и по случаю 310-летия со дня основания города. Как все проходило - смотрите в специальном репортаже нашей команды
|