Украина и Китай договорились развивать политический диалог и наращивать практическое сотрудничество

02 сентября 2020, 09:42

Украина и Китай будут развивать политический диалог и наращивать объемы практического сотрудничества. Об этом договорились во время видеоконференции 1 сентября первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн, - сообщает МИД Украины.

Среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах.

Китайский дипломат пригласил свою украинскую коллегу посетить Пекин. В свою очередь Эмине Джапарова подтвердила приглашение Ле Юйчэню посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций, - говорится в сообщении.