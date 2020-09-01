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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 сентября 2020, 12:01

Разведка: Россия за неделю отправила на Донбасс шесть вагонов с боеприпасами

Россия продолжает поставлять на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

«Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК», - сообщил он.

Так, на прошлой неделе через неконтролируемый Украиной участок границы в соединения и части оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, разведчики, связисты).

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