Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
02 сентября 2020, 12:54

СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах

СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах, - сообщает пресс-центр СБУ.

Пророссийские интернет-агитаторы в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в южных и восточных регионах Украины.

Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной соцсети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Как отметили в СБУ, лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на подрыв основ национальной безопасности.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: