СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах

02 сентября 2020, 12:54

СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах, - сообщает пресс-центр СБУ.

Пророссийские интернет-агитаторы в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в южных и восточных регионах Украины.

Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной соцсети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Как отметили в СБУ, лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на подрыв основ национальной безопасности.