Накануне празднования Дня города и 77-й годовщины освобождения Лисичанска, Новодружеска и Приволья от фашистских захватчиков состоялось торжественное шествие и возложение цветов к братской могиле «Вечный огонь»
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02 сентября 2020, 14:16
В Лисичанске почтили героев-освободителей города во Второй мировой войне
Накануне празднования Дня города и 77-й годовщины освобождения Лисичанска, Новодружеска и Приволья от фашистских захватчиков состоялось торжественное шествие и возложение цветов к братской могиле «Вечный огонь»
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