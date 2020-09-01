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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
02 сентября 2020, 14:16

В Лисичанске почтили героев-освободителей города во Второй мировой войне

Накануне празднования Дня города и 77-й годовщины освобождения Лисичанска, Новодружеска и Приволья от фашистских захватчиков состоялось торжественное шествие и возложение цветов к братской могиле «Вечный огонь»

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