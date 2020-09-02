Во время тушения пожаров на Луганщине пропал военный, еще двое – получили ожоги

03 сентября 2020, 14:31

В результате пожаров, охвативших два района Луганщины, один из военных, боровшихся с огнем, пропал без вести, еще двое получили ожоги.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран на брифинге в Северодонецке, сообщает Укринформ.

Министр обороны отметил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, пока считается пропавшим без вести. По его словам, не исключено, что он погиб.

Кроме того, двое военных, старший лейтенант и сержант, получили серьезные ожоги, один из них - 48% тела. Таран добавил, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.

В то же время Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. Сгорели, по его информации, одна БМП и один грузовик «Урал».

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай также опроверг распространенную ранее информацию о погибшем вследствие пожара. По его данным, среди жителей области жертв нет.