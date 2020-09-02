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Общественное мнение
Криминал
03 сентября 2020, 09:47

Под Мелитополем расстреляли микроавтобус

Микроавтобус с донецкими номерами был расстрелян под Мелитополем вечером 2 сентября. Об этом сообщает Ria-m.tv.

Отмечается, что по дороге на Каховку неизвестные расстреляли грузовой микроавтобус "Форд" с донецкими номерами. По предварительной информации водитель вез крупную сумму денег, а преступники действовали по наводке. Очевидцы рассказали о большом количестве крови на месте пришествия.

Позже в полиции Запорожской области уточнили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 рождения, житель Мариуполя. Он доставлен в Мелитопольскую городскую больницу. Его жизнь вне опасности.

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