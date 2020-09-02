Пожары в Харьковской области: эвакуировали 52 человек, один пострадал

03 сентября 2020, 10:06

В результате пожаров, которые вспыхнули 2 сентября в Харьковской области, эвакуировали 52 человека. Огонь уничтожил 20 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

"В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом- отравления угарным газом. Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек с села Горобивка и 12 человек с села Гряникивка", - говорится в сообщении.

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Дворична.