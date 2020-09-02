Под Киевом неизвестные устроили стрельбу в кафе, есть раненые

03 сентября 2020, 10:47

Вчера, 2 сентября, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка Обуховского района и устроила стрельбу на территории одного из кафе, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции.

Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся.

Мужчины получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские уже провели два неотложных обыска по получению видеозаписей из кафе.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе. Для этого привлечены сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований, Следственное управление полиции Киевщины и бойцы полка полиции особенного. Устанавливаются свидетели и очевидцы преступления.