Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
03 сентября 2020, 12:45

В Киеве подожгли отделение «Ощадбанка»

В Киеве в ночь на 3 сентября неизвестные подожгли отделение «Ощадбанка», сообщает «Киев Оперативный».

«Сегодня около 3-ех часов ночи на пульте охраны «Статус» сработали системы сигнализации по проспекту Лесному, 39а, установленные в отделении банка «Ощадбанк». Группа оперативного реагирования прибыла в течение 5 минут и обнаружила огонь в окнах отделения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу банка.

Со слов свидетелей, два человека в черной одежде, разбили верхнюю часть окна и забросили в отделение предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: