Кабмин Украины выделил деньги на закупку препарата для лечения от коронавируса

03 сентября 2020, 12:51

Правительство выделило средства на централизованную закупку лекарственного средства "Ремдесивир", который используется при лечении больных COVID-19. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, - сообщает "Укринформ".

"На заседании правительства было принято постановление о выделении средств для такого лекарственного средства, как "Ремдесивир". Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон нам позволяет завезти его и централизованно уже закупить. Как только мы достигли договоренностей с компанией изготовителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", - сказал Степанов.

По его словам, "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19, и при лечении тяжелых состояний течения болезни он показывает хорошие результаты. В то же время, министр не уточнил выделенную правительством сумму.

Степанов добавил, что этот препарат широко используется в США.