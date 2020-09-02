Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
03 сентября 2020, 12:53

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях

Кабинет Министров Украины готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях. Об этом 3 сентября сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем. Он ожидает эффективного решения проблем пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможности эвакуации, а в дальнейшем – финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", – отметил Зеленский.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: