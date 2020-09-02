03 сентября 2020, 12:53 Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях Кабинет Министров Украины готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях. Об этом 3 сентября сообщает сайт Офиса президента. Глава государства Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем. Он ожидает эффективного решения проблем пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы президента. "Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможности эвакуации, а в дальнейшем – финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", – отметил Зеленский. Твитнуть Загрузка... Загрузка...