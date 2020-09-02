За якими витратами можна отримати податкову знижку за 2019 рік?

03 сентября 2020, 13:43

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. До витрат, які можна включити до податкової знижки за 2019 рік, належать:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік;

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення у розмірах, визначених підпункт 166.3.5 ПКУ;

сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

сума витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

сума витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником ПДФО, який має статус внутрішньо переміщеної особи за умов, визначених у підпункті 166.3.9 ПКУ.

Для отримання податкової знижки за 2019 рік необхідно подати декларацію до 31.12.2020 включно.

Нагадаємо: право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку та порядок її отримання визначені статтею 166 Податкового кодексу України.